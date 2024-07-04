"سابقة نادرة".. بحوث تخرج جامعة ذي قار تُدرج في قواعد بيانات عالمية

شفق نيوز/ أعلنت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة ذي قار، (جنوبي العراق)، عن نشر بحوث تخرج لطلبة البكالوريوس في مجلات علمية رصينة مفهرسة ضمن قواعد بيانات (Scopus & Clarivate) وتحت رعاية دار النشر العالمية (Springer).

وأفاد اعلام الكلية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، هذه الخطوة تأتي برعاية عميد الكلية، الأستاذ الدكتور صادق زوير السعيدي، وفي سابقة نادرة تهدف إلى تعزيز العملية العلمية في الكلية.

وأوضح البيان أن البحوث المنشورة تعود لطلبة قسم إدارة الأعمال، وقد أشرف على إعدادها الأستاذ المساعد الدكتور عباس كاطع عطية، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية. أسماء الطلبة وعناوين بحوثهم هي كالتالي:

الباحثان: علي حسين وفاطمة صدامعنوان البحث: Sustaining an Agile Supply Chain by Adopting Industry Technologies (4.0) الباحث: سعد كاظم خماطعنوان البحث: Maximizing the Marketing Capabilities and Digital Sustainability of B2B & B2C Platforms Using Artificial Intelligence

وأشار عميد الكلية إلى أن نشر هذه البحوث في مجلات عالمية يُعد إنجازًا كبيرًا يعكس المستوى العلمي الرفيع للطلبة والجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس لترسيخ العملية التعليمية والبحثية في الكلية.

ويعني نشر بحوث تخرج لطلبة البكالوريوس العراقيين في مجلات علمية معترف بها دولياً، أن هذه البحوث تتابعها وتستخدمها الأكاديميات والمؤسسات العلمية حول العالم، مما يساهم في رفع مكانة الطلبة العراقيين والجامعة أكاديمياً وعلمياً.