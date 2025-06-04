"سابقة نادرة" في حر العراق ونسيم منتظر "ينقذ موقف" الرطوبة

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي، صادق عطية، يوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستسجل "سابقة نادرة" لم تشهدها الأجواء العراقية منذ سنوات، وبينما لفت إلى ارتفاع واضح في معدلات الرطوبة السطحية لتسجل أولى موجاتها لهذا الصيف اعتباراً من السبت المقبل، توقع انتهائها مع نسيم شمالي غربي ينقذ الموقف نهاية الأسبوع المقبل.

وذكر عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "في سابقة نادرة لم تشهدها البلاد منذ سنوات، غادرت درجات الحرارة الأربعين مئوية في أحد أيام شهر حزيران/ يونيو الجاري، لتسجّل مستويات أدنى من المعدلات لهذا الوقت من السنة، وذلك بحسب ما رصدته محطاتنا المنتشرة في عموم البلاد".

وأوضح عطية، أن "هذا الانخفاض ناتج عن تأثير كتلة هوائية معتدلة أثرت على الأجواء، وأسهمت في جعل الطقس اليوم مثالياً في أغلب المناطق".

وعن توقعات درجات الحرارة للأيام المقبلة، بيّن عطية، أن "الأجواء تستمر (مثالية) يوم غدٍ الخميس، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بعض المدن، دون أن تؤثر على الطابع المعتدل للطقس، واعتباراً من يوم الجمعة، ستبدأ درجات الحرارة رحلة ارتفاع تدريجية، لتعود الأجواء إلى طبيعتها لمثل هذا الوقت من الصيف".

وفيما يخص الرياح والرطوبة، توقع عطية "اعتباراً من يوم السبت، تشهد البلاد تقلبات في اتجاه الرياح السطحية، تشمل معظم المدن، حيث تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية في مدن الجنوب، لاسيما في البصرة، مما يسبب ارتفاعاً واضحاً في معدلات الرطوبة السطحية، خصوصاً خلال ساعات الليل والصباح، وهي أولى موجات الرطوبة لهذا الصيف، ولن تكون ضيفاً خفيف الظل كالعادة".

وأشار في الختام إلى موعد انتهاء الرطوبة، بأنها "ستكون مع نسيم شمالي غربي ينقذ الموقف يوم الخميس الموافق 12 من شهر حزيران/ يونيو الجاري".