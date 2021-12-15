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"سابقة خطيرة".. معلمون ومدرسون ينظمون وقفة احتجاجية جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-15T09:46:39+0000
"سابقة خطيرة".. معلمون ومدرسون ينظمون وقفة احتجاجية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام تربية المثنى سعد الريشاوي، اليوم الاربعاء، تنظيم كوادر تربيته وقفة احتجاجية امام مبنى مديرية التربية وسط المحافظة (جنوبي العراق)، عاداً مايحصل ضدهم "سابقة خطيرة".

وقال الريشاوي لوكالة شفق نيوز، إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية برئاسته يأتي على خلفية "تزايد الاعتداءات على الكوادر التربوية في المحافظة، وآخرها تهديد احد المدرسين يوم امس في السماوة، (مركز المحافظة)"، مؤكداً ان "عدد الاعتداءات على الكوادر بلغ 3 حالات منذ مطلع العام الدراسي الحالي، وهو رقم كبير جداً قياساً بالاعوام الماضية في المحافظة".

وبين، أن "الوقفة تضمنت المطالبة بتفعيل قانون حماية المعلم، ومطالبة الجهات الامنية بتوفير الحماية اللازمة للمدراس المستهدفة، ودعوة أولياء الامور وعشائر المثنى بالتدخل لحماية المعلم والمدرس من الاعتداءات، كون عملهم هو شراكة مع المجتمع وما يحصل حاليا هي سوابق خطيرة في المجتمع".

واضاف، أن ادارته "قامت بتحريك شكاوى جزائية ضد المعتدين وكذلك أصحاب الشأن، فضلاً عن قيام نقابة المعلمين في المحافظة بتحريك شكاوى أيضا ضدهم".

وفي وقت سابق سجلت محافظة المثنى اعتداءات على الكوادر التربوية من المدرسين انتهت باصاباتهم بطعن بآلة حادة او كسور في اجسادهم.

 

 

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