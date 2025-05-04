"سابقة خطيرة"..  إعفاء مديري مدارس بالجملة في ديالى

شفق نيوز/ كشفت رئيسة لجنة التربية والتعليم في ديالى دريا خير الله، اليوم الأحد، عن صدور قرار يقضي بإعفاء عدد من مديري المدارس في المحافظة، واصفة القرار بأنه "سابقة خطيرة ومؤسفة"

وقالت خير الله في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القرار استند إلى تقارير كيدية لا تمت للواقع بصلة، دون إجراء أي مجالس تحقيقية رسمية أو التحقق من الحقائق.

وأضافت، أن الاتهامات التي وُجهت للمديرين كانت بحجة الإضراب عن الدوام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت التزامهم بالدوام الرسمي، فضلاً عن زيارات المشرفين التربويين التي وثقت حضورهم وأدائهم لواجباتهم.

وشددت، "إننا إذ نرفض هذا الظلم الصارخ، نطالب وزارة التربية والجهات المعنية بفتح تحقيق نزيه وعاجل، لمحاسبة من يقف خلف هذه الاتهامات، ورد الاعتبار لكل مدير ومديرة تعرضوا لهذا الحيف".

وأكدت خير الله، أن محافظة ديالى "تستحق إدارة تربوية عادلة تحمي المخلصين، لا أن تعاقبهم".