سابقة خطيرة.. طفلة تنتحر شنقاً في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً انتحرت شنقاً داخل منزلها في منطقة القبلة، وسط مدينة البصرة، مركز المحافظة، أقصى جنوبي العراق.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن دوافع الانتحار تعود إلى معاناة الطفلة من حالة نفسية، مضيفاً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الحادثة هي سابقة خطيرة، حيث لم تسجل البلاد، وخاصة البصرة، حالات انتحار لأطفال، مما أثار قلق الأهالي ودعوات لاتخاذ إجراءات لتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والمراهقين.