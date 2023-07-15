سابقة تاريخية.. جفاف بركة العلاج "العجيبة" في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أثار جفاف بركة ماء عجيبة شرقي محافظة ديالى، تعجباً واستفهاماً كبيرين لدى الأوساط الشعبية والرسمية بعد فقدانها لمياهها في سابقة لم تشهدها على مر الفترات الماضية.

وقال مدير ناحية قزانية، مازن أكرم، لوكالة شفق نيوز، إن "بركة ماء (حاج يوسف) تقع بين ناحية قزانية وقضاء مندلي تعد معلماً نادراً وعجيباً إذ يقصدها الناس من شتى المناطق للعلاج من الأمراض الجلدية لاحتواء مياهها على مواد كبريتية بحسب المنظور العلمي، إلا أن العلاجات لا تشمل جميع الحالات الجلدية بشكل قاطع".

وبركة حاج يوسف، عبارة عن مياه سطحية تنبع من جوف الأرض ومحافظة على مناسيبها على مر الفترات الماضية، إلا أنها جفت وفقدت مياهها بشكل مفاجئ بسبب انخفاض مناسيب المياه الجوفية والجفاف وانعدام الأمطار في المناطق المحيطة بها خلال العامين الأخيرين، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وعمليات التبخر، وفقاً لمدير ناحية قزانية.

وأشار أكرم، إلى أن "جفاف بركة (حاج يوسف) تسببت بتخسف في الطريق القريب منها وبعمق متر واحد، وهي حادثة نادرة لم نشهدها سابقا".