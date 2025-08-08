سابع حالة منذ بداية العام.. انتحار شاب شنقا في كركوك

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر طبي، يوم الجمعة، بأن شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا انتحر شنقًا داخل منزله في منطقة فيلق بمدينة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجثة عُثر عليها وسط غرفة الشاب مرمية في منزله، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".

ويُعد الانتحار ظاهرة متزايدة في محافظة كركوك خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت المحافظة ست حالات انتحار موثقة فقط في عام 2025 حتى الآن، حسب ما نشرت وكالة شفق نيوز، وقد شملت فئات عمرية مختلفة من الشباب والمنتسبين الأمنيين.

وترجع الجهات المختصة أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل اجتماعية ونفسية، منها الضغوط الاقتصادية، البطالة، المشاكل الأسرية، والأزمات النفسية التي يعاني منها البعض في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة.