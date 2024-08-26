زيد الطالقاني يسلم نفسه إلى العدالة في النجف

أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن مدير مركز الرافدين للحوار قد سلم نفسه الى محكمة تحقيق النجف، اليوم الاثنين،.

وفي 19 آب الجاري، داهمت قوة من وحدة العمليات الخاصة (سوات) مقر مركز الرافدين للحوار في النجف لاعتقال رئيسه زيد الطالقاني، وقامت بمصادرة الأسلحة وأخرجت أفراد الحماية، لكن الطالقاني لم يكن متواجدًا أثناء المداهمة.

وصدر عن محكمة تحقيق النجف، أمر قبض بحق الطالقاني وفقًا للمادة 430 من قانون العقوبات العراقي، بناءً على شكوى من نائب رئيس مجلس المحافظة، غيث أبو شبع، الذي تعرض للتهديد من الطالقاني. وتنص المادة 430 على العقوبات المتعلقة بالتهديدات والتهديدات التي تصدر عن جماعات سرية.