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زيدان يصل إلى الموصل لافتتاح محكمة استئناف نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-19T08:48:14+0000
زيدان يصل إلى الموصل لافتتاح محكمة استئناف نينوى

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى، إلى الموصل، جاءت ليفتتح مبنى رئاسة محكمة استئناف نينوى، في الجانب الأيمن من المدينة.

ويضم المبنى الجديد محكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة الجنح ومحكمة التحقيق ومحكمة العنف الأسري ومحكمة البداءة.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم، قد أعلن بوقت سابق من يوم السبت، عن قرب افتتاح مبنى رئاسة محكمة نينوى الاتحادية.

ويأتي ذلك بعد أن لحقت بالمحكمة أضرارا جسيمة أثناء التحرير من تنظيم داعش.

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