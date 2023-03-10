زيدان: القضاء العراقي سيزيد عدد القاضيات

شفق نيوز / أكد رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، يوم الجمعة، سعي القضاء العراقي لزيادة عدد القاضيات وتمكينهن من تولي المناصب القضائية التي تتناسب وقدراتهن المتميزة في مختلف الاختصاصات.

جاء ذلك، خلال حضوره الحفل الرسمي الذي نظمته رابطة القاضيات العراقية وبرعاية بعثة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات الذي أقيم اليوم الجمعة، 10 آذار، في فندق بابل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال زيدان، خلال كلمته في الحفل: "نسعى جاهدين لزيادة عدد القاضيات ضمن خطة مدروسة تستهدف بشكل عام زيادة عدد القضاة وصولا إلى النسبة المطلوبة قياسا بعدد سكان العراق مع توفير كافة مستلزمات نجاح القاضية وهي بصدد ممارسة عملها في سوح القضاء إلى جانب زميلها القاضي، إضافة إلى إشراكها في كل نشاط يهدف إلى تطوير القدرات القضائية والقانونية للقضاة".

وأكد أن "اهتمام القضاء بالمرأة القاضية نابع من الإرث العراقي في الاهتمام بالمرأة، فقد تولت السيدة ثمل قهرمانة سنة 306 هجرية في بغداد منصبا يعادل منصب قاضي القضاة".

وأشار زيدان إلى أن "العراق كان جزءا من اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية في الدوحة من خلال حضور هذا الاجتماع الذي كان أحد مخرجاته تبني دولة قطر تقديم طلب في شباط 2020 الى الأمم المتحدة لتخصيص يوم عالمي للقاضيات، حيث اقرت الامم المتحدة اعتبار يوم العاشر من آذار من كل عام يوما دوليا للقاضيات".