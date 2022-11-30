زيارة مفاجئة لسجن الكرخ.. وزير العدل العراقي يعد بحل مشاكل السجناء ويتوعد المقصرين بعقوبات

شفق نيوز/ أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الاربعاء، انه سيتخذ قرارات حاسمة لمعالجة مشاكل السجناء والمؤسسات التي تأويهم، فيما حذر الموظفين المقصرين بواجباتهم باتخاذ إجراءات رادعة لهم.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان شواني اجرى زيارة مفاجئة الى سجن الكرخ المركزي في بغداد، واطلع بشكل مباشر على اوضاع النزلاء للوقوف ظروف قضاء مدد محكومياتهم، ومتابعة قضاياهم القانونية والانسانية.

وشدد الوزير على أهمية حماية حقوق النزلاء بغض النظر عن الاحكام الصادرة بحقهم، وهي السياسة التي تنتهجها وزارة العدل والحكومة الحالية بوضع حقوق الانسان ضمن اولويات عملها، وكذلك إجراء الاصلاحات الادارية والمالية لدوائر وزارة العدل كافة.

واشار الى ان زيارته لسجن الكرخ المركزي، تأتي من اجل متابعة المشاكل، خاصة طعام النزلاء وغلاء الاسعار في الحوانيت ومشكلة تجهيز المواد في الاقسام السجنية، اضافة الى قضية تنقلات النزلاء وما يحوم حولها من شبهات فساد.

واكد شواني انه سيتخذ قرارات حاسمة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الاصلاحية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين.

ووجّه الوزير بتزويد مكتبة السجن بكتب ومطبوعات مناهضة للتطرف، مؤكدا دعمه الكامل للجهود المبذولة في مركز التعليم الجامعي بالسجن الذي يضم عددا من النزلاء الطلبة ضمن جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأمر بصرف مكافأة مالية لنزيل حصل على المرتبة الاولى في كلية معلومات الاعمال.

ولفت الى ان الاقسام الاصلاحية تعمل على اعادة تأهيل النزلاء فكرياً ومهارياً ومهنياً لغرض دمجهم في المجتمع بعد اكمال مدة عقوبتهم التي حددها القضاء، لمنع عودتهم الى السجن مرة أخرى.

وبين ان وزارة العدل تتجه حالياً نحو بناء سجون جديدة للتقليل من الاكتظاظ بين النزلاء، ومتابعة موضوع الرعاية الصحية لهم وذلك من خلال التواصل مع وزير الصحة للدفع نحو توفير اعلى درجات دعم ملف حقوق الانسان في الاقسام الاصلاحية.

واوعز الوزير باستكمال موضوع مخصصات الحراس الاصلاحيين من خلال ارسال كتاب بهذا الشأن لعرض الموضوع على مجلس الوزراء واستحصال الموافقات الرسمية لرفع مبالغ بدل الخطورة.