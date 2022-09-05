زيارة مختلفة رغم التحديات.. لمسات أخيرة لـ"الأربعين" في كربلاء

شفق نيوز / أعلنت حكومة كربلاء المحلية، يوم الاثنين، وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لزيارة الأربعين، وفيما أشارت إلى تحديات هذا العام، توقعت أن تكون الزيارة المليونية مختلفة عن سابقاتها.

وبدأ الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى بالتوافد على مدينة كربلاء منذ الأسبوع الماضي استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد أسبوعين.

وتجاوز عدد زائري محافظة كربلاء، لأداء الزيارة الأربعينية خلال العام الماضي، حاجز 17 مليون زائر.

وقال النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء أصبحت لديها خبرة جيدة في التعامل مع الزيارات المليونية، وقد نجحنا في السنوات الماضية، وسنضيف نجاحا إضافيا لما قُدّم في السنوات الماضية في هذا العام، على الرغم من التحديات في زيادة اعداد الزوّار من خارج العراق، وبحسب التقديرات فأن اعدادهم ستصل إلى أكثر من خمسة ملايين زائر إلى المحافظة".

وأضاف الفتلاوي، كما أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية، مصرّة على النجاح، وعلى تقديم أفضل الخدمات لزوار الإمام الحسين، باعتبار أن هناك توجها إعلاميا على مستوى العالم باتجاه هذه الزيارة المليونية".

وتابع، أن "كربلاء تستعد منذ بدايات شهر صفر لهذه الزيارة، حيث كانت هناك اجتماعات متواصلة سواء على مستوى المركز أو المحافظة، وآخر اجتماع سيعقد اليوم برئاسة المحافظ وحضور كل الدوائر المعنية بالزيارة، بالإضافة إلى حضور قائدي العمليات والشرطة، حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة لهذه الزيارة".

وأوضح الفتلاوي، أن "المحافظة بدأت بخطة تقديم الخدمات منذ بداية صفر ومستمرة حتى الآن وبوتيرة عالية، حيث شهدت كربلاء دخول أكثر من 10 الاف موكب إلى المدينة من خارج المحافظة، ونوصي مع اقتراب يوم الشعيرة (زيارة الأربعين)، الجميع بأن الزيارة شعيرة مقدسة والحفاظ عليها واجب الجميع، والنجاح في هذه الزيارة أيضا واجب الجميع، ونتوقع أن نشهد زيارة مختلفة عمّا سبقها في هذا العام".