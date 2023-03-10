زيارة لمرقد ديني في العراق تنتهي بفاجعة لعائلة بصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بمصرع واصابة 11 شخصاً بحادث سير مروع شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع ستاركس اصطدمت بلوري قلاب على طريق (الفهود _ البصرة)، حيث أدى الحادث لمصرع 7 اشخاص على الفور، واصابة 4 آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، ان "المصابين والمتوفين جميعا من اهالي البصرة، وكانوا في زيارة لاحد المراقد الدينية في قضاء الفهود".

واضاف، ان" قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثث للطب العدلي، والمصابين لاقرب مشفى لتلقي العلاج اللازم ".