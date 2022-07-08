زيارة "عرفة" في كربلاء.. القوات الأمنية تتأهب لإستقبال أكثر من 3 ملايين زائر

شفق نيوز/ أكدت محافظة كربلاء، يوم الجمعة، وضع خطة أمنية وخدمية محّكمة لزيارة عرفة، وفيما توقعت ارتفاع أعداد الزائرين هذا العام، كشفت عن الاستعدادات الصحية لمواجهة الفيروسات والأوبئة خلال إحياء مراسم هذه الزيارة.

وقال النائب الأول للمحافظ جاسم الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "كربلاء اعتادت على استقبال الحشود المليونية، وخاصة في زيارة الأربعين والعاشر من محرم والنصف من شعبان، وبالتالي فإن الدوائر الأمنية والخدمية في المحافظة أصبحت على دراية وإدارة جيدة في تنظيم الزائرين الذين تصل أعدادهم إلى 20 مليون زائر سنويا".

وأضاف، أن "زيارة عرفة فهي تعتبر صغيرة مقارنة بزيارة الأربعين، ومن ينجح في الأخيرة سينجح في إدارة زيارة عرفة"، مؤكدا أنه "تم إعداد خطة أمنية وخدمية محّكمة لها".

وتابع، الفتلاوي أن "أعداد الزائرين في زيارة عرفة تتجاوز 3 ملايين زائر في العادة، لكن مع دخول أعداد كبيرة من الزوّار الأجانب خلال اليومين الماضيين، نتوقع ارتفاعا في اعداد الزائرين هذا العام"، منوها إلى أنه "سيتم إعلان الرقم الدقيق بعد انتهاء الزيارة".

وأشار المسؤول المحلي، أن "هناك عوامل ساهمت في ارتفاع أعداد الزائرين منها فتح المنافذ الحدودية، وانتهاء امتحانات الطلبة، حيث كانت الزيارة سابقا تصادف في أوقات الامتحانات، ما كانت تتسبب بقلة الزائرين إلى المحافظة".

وعن كيفية التعامل مع الحشود في ظل انتشار الفيروسات، فأوضح الفتلاوي، أن "الاستعدادات على قدم وساق بالنسبة لدائرة صحة كربلاء، وتم توفير التعقيمات على مداخل العتبات المقدسة، فضلا عن حملات تعفير تجرى بشكل مستمر في الشوارع الداخلية للمحافظة، كما نوصي الزائرين بارتداء الكمامة وأخذ الاحتياطات اللازمة".

وبيّن المسؤول المحلي، "وفي ظل الموجة الجديدة من الوباء، سيكون تركيز دائرة صحة كربلاء على مركز المدينة، على اعتبار أن الزائرين سيأتون بواسطة المركبات وليس مشيا على الاقدام، حيث ستعمل المراكز الصحية بطاقتها القصوى، وستنتشر المفارز الصحية في الشوارع المحيطة بالعتبات المقدسة وعموم مركز المدينة".

يذكر أن مسؤول بمنظمة الحج والزيارة الإيرانية، أفاد الاثنين الماضي، بأنه تقرر السماح للزوار الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق في يوم عرفة بالسفر برا بشكل فردي.

يشار إلى أن مرقد الإمام الحسين يشهد في يوم عرفة توافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف مناطق العراق وبلدان العالم لإحياء هذه المناسبة الدينية التي يعتقد المسلمون الشيعة أن من لم يستطع الحج إلى بيت الله الحرام يقصد كربلاء.