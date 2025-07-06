زيارة عاشوراء.. 891 إعلامياً و 1078 ساعة بث مباشر

شفق نيوز – كربلاء

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية نوفل أبورغيف، يوم الأحد، نجاح الخطة الإعلامية والتقنية الخاصة بتغطية زيارة عاشوراء المليونية، مؤكداً أن المؤشرات التراكمية المسجلة من قبل فرق الرصد الإعلامي، خلال المدة من 26 حزيران إلى 6 تموز 2025 (1 إلى 10 محرم 1447هـ)، أظهرت حضوراً إعلامياً واسعاً وغير مسبوق محلياً ودولياً من حيث الحجم والتنوع.

وقال أبورغيف، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في كربلاء، إن عدد وحدات البث المباشر المشاركة بلغ 32 وحدة، بين عجلات بث ميدانية وأجهزة بث عبر الإنترنت، فيما تخطى عدد الكاميرات الصحفية الميدانية 600 كاميرا، في حين بلغ عدد الإعلاميين المعتمدين 891 صحفياً محلياً وأجنبياً.

كما شملت التغطية 83 قناة تلفزيونية و15 وكالة أنباء أجنبية، وخصصت القنوات المشاركة 1078 ساعة بث مباشر للفعاليات العاشورائية خلال عشرة أيام فقط، كما سُجلت مشاركة فاعلة لقنوات وفّرت بثاً مباشراً نظيفاً (Feed Clean) لصالح وسائل إعلام متعددة.

وتعد زيارة عاشوراء في كربلاء من أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين الشيعة، حيث يحيي الملايين ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف.

وتُقام هذه الشعائر سنوياً في مدينة كربلاء العراقية، وتصل ذروتها في يوم العاشر من محرم، حيث يتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل المختلفة.