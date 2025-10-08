زيارة ساكو إلى إسرائيل..  البطريركية الكلدانية تنفي وتدعو لمحاسبة "جهة معروفة"

شفق نيوز– بغداد

نفت البطريركية الكلدانية، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو بزيارة إلى إسرائيل، مؤكدة أن ما نُشر بهذا الخصوص هو "محض كذب وافتراء".

وقالت البطريركية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "جهة معروفة دأبت على ترويج الأكاذيب بكل الوسائل للطعن بغبطة البطريرك، ونشرت مؤخراً خبراً على منصة (إنستغرام) باستخدام الذكاء الاصطناعي، زعمت فيه أنه زار إسرائيل"، مشيرة إلى أن "هذا الادعاء عارٍ عن الصحة تماماً، وقد نُشر قبل بضع سنوات وأُعيد تداوله الآن".

وأضاف البيان أن "غبطة البطريرك لم يزر إسرائيل إطلاقاً، وإذا قرّر يوماً القيام بزيارة إليها فستكون علنية وليس خلسةً"، مبيناً أنه "خلال زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى الأردن، ومنها إلى إسرائيل، كان البطريرك ساكو ضمن الوفد في الأردن، وامتنع عن مرافقة البابا إلى إسرائيل احتراماً للقضية الفلسطينية، رغم وجود كنيسة ومركز للكلدان في القدس".

ودعت البطريركية في ختام بيانها الحكومة إلى "محاسبة الجهات التي تروّج مثل هذه الأكاذيب والتصرفات غير المسؤولة"، مؤكدة أن "هذه الحملات المغرضة لن تنال من مكانة الكنيسة الكلدانية ولا من رئيسها الأعلى نيافة الكاردينال لويس روفائيل ساكو".