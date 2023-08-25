زيارة الأربعين.. "شفق نيوز" تحاور قائد عمليات سومر: الخطط مُحكمة

شفق نيوز/ كشف قائد عمليات سومر، الفريق الركن سعد حربية، يوم الجمعة، عن تفاصيل خطة تأمين الطرق وحماية الزائرين القاصدين محافظة كربلاء، وبينما أكد عدم تسجيل أي حوادث منذ بداية شهر صفر لغاية اليوم، توقع اندفاعاً أعلى للزائرين خلال الأيام المقبلة.

وقال حربية لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات سومر والقطاعات الملحقة بها، شرعت منذ اليوم الأول لشهر صفر، الموافق 18 آب 2023، بحماية الزائرين القاصدين محافظة كربلاء وتأمين الطرق، ابتداءً من الحدود الإدارية لمحافظات البصرة وميسان والديوانية والمثنى".

وأوضح أن "الخطة اشتملت على توجيه 5 قواطع على الطرق المؤدية إلى داخل محافظة ذي قار، ومن ثم إلى محافظة المثنى، أو باتجاه قضاء الفجر ومن ثم إلى محافظة الديوانية، فضلاً عن التنسيق بين قيادات الشرطة من أجل توجيه واستقبال الزائرين".

وتابع حربية: "وكذلك اشتملت الخطة أيضاً على جانب خدمي، من خلال التنسيق مع الإدارات المحلية لمحافظة ذي قار، والدوائر الخدمية من البلدية والماء والكهرباء والصحة بالنسبة للإسعاف الفوري، وكذلك باقي الدوائر الساندة لوزارة الداخلية كالمرور والدفاع المدني".

وأكد قائد عمليات سومر، أن "محافظة ذي قار لم تسجل أي حادث أو خرق أمني منذ الأول من صفر لحد الآن، وتجري الخطة بانسيابية عالية، وهناك تعاون بين الزائرين والقوات الأمنية وهيئة المواكب الحسينية، ومن المتوقع اندفاع أكبر للزائرين باتجاه محافظتي الديوانية والمثنى خلال اليومين المقبلين".

وبدأت حشود زوار الأربعينية بالتوجه نحو كربلاء من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد قبل أكثر من عشرة أيام، لأداء مراسم الزيارة التي ستبدأ في الخامس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويحيي المسلمون الشيعة، ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء" ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.