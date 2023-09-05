زيارة الأربعين تخلو من "الحرائق الكبيرة".. الدفاع المدني تكشف "السر"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الثلاثاء، عدم تسجيل حرائق كبيرة خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء هذا العام، عازية ذلك إلى العمل التوعوي الذي قامت به المديرية، والتزام الزائرين واصحاب المواكب والفنادق والاسواق والمحال والمولات التجارية بالوصايا والارشادات.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية، العميد جودت عبدالرحمن داود، لوكالة شفق نيوز، ان "مديرية الدفاع المدني عملت على خطة تتكون من ثلاثة محاور لزيارة الأربعين، وكان المحور الاول توعوي ارشادي، والمحور الثاني وقائي، من خلال إجراء الكشوفات على الفنادق والاسواق والمحلات والمولات التجارية للتأكد من اجراءات السلامة وتوفير متطلبات الدفاع المدني، والمحور الثالث إجرائي، من خلال نشر فرق الدفاع المدني على طول الطرق التي يسلكها الزائرون وفي التقاطعات والساحات العامة".

وتابع داود، "إضافة إلى فتح مقر جوال لمدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك في محافظة كربلاء، للتأكد من مفاصل الخطة بشكل دقيق وباشرافه الشخصي والميداني، فضلا عن توزيع منعشين من رجال الدفاع المدني الذين يحملون اجهزة الانعاش ويكونون قريبين من الحرمين ومن مركز المدينة، للتدخل وانعاش الزائرين في حال تعرضهم للاختناق".

وأضاف، "فضلا عن توزيع وصايا وارشادات الدفاع المدني، وكانت هناك استجابة رائعة من قبل الزائرين واصحاب المواكب الحسينية، من خلال توفير مطافئ الحريق في المواكب الحسينية، خشية حصول أي حوادث حريق".

وأكد داود، أنه "لحد هذه اللحظة، لا تزال خطة مديرية الدفاع المدني معمول بها، والاجراءات على قدم وساق، ومدير الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك متواجد ويشرف شخصيا على خطة الدفاع المدني في كربلاء".

وأوضح أن "الحوادث التي حصلت في زيارة هذا العام هي حوادث بسيطة وتعود لاسباب عرضية، وتم التعامل معها من قبل الدفاع المدني دون توسعها، وأن تراجع هذه الحوادث جاء نتيجة جهد الدفاع المدني قبل حلول الزيارة باكثر من 30 يوما من خلال تلك المحاور الثلاثة".

وأشار داود، إلى أن "التزام الزائرين واصحاب المواكب والفنادق والاسواق والمحال التجارية انتج عدم وجود حرائق كبيرة يشار لها هذا العام، ما يحسب للعمل التوعوي الذي قامت به مديرية الدفاع المدني العامة، وللمواطنين والزائرين من خلال التزامهم بكل ما يصدر عن المديرية".