زيارة السوداني لمستشفى الكاظمية تسفر عن نقل 13 موظفا إلى أطراف بغداد

شفق نيوز / وجه وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، يوم الاثنين، بنقل 13 موظفاً في مستشفى الكاظمية التعليمي، إلى أطراف العاصمة بغداد.

وجاء ذلك، بعد زيارة ليلية أجراها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، إلى مستشفى الكاظمية التعليمي، وانتقد الإجراءات المتبعة داخل المستشفى، من عدم اهتمام بالمراجعين وعدم وجود أطباء مقيمين، وتوعد بإجراءات ضدهم.

وكان الحسناوي، قد أجرى جولة في ردهات وأقسام مستشفى الكاظمية التعليمي، بوقت سابق من اليوم، وعقد رفقة الفريق الوزاري المرافق له اجتماعا موسعا مع إدارة المستشفى والأطباء الاستشاريين والمقيمين والدوريين لتقديم تقرير مفصل يتضمن الحلول اللازمة خلال 48 ساعة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه قائمة بأسماء الموظفين الذين تقرر نقلهم من المستشفى، بأمر من وزير الصحة صالح الحسناوي.