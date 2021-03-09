زيارة البابا إلى الموصل تكشف المستور: البلدية تثير سخط الأهالي وقائممقامها لا يدري

شفق نيوز/ على وقع الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان، إلى الموصل، شهدت المدينة تبليط وتأهيل الشوارع والجزرات الوسطية التي مر بها موكب البابا من الجانب الأيسر وصولا إلى المدينة القديمة حيث حوش البيعة ومكان الاحتفال.

ولكن ما إن انتهت الزيارة حتى تفاجأ الموصليون بفعل قامت به بلدية الموصل، تمثل بإزالة العديد من الشتلات والورود التي زرعتها في طريق الموكب.

هذا الإجراء، أثار موجة من الغضب والانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق هاشتاك "#رجعوها، حيث انتشرت صور لأماكن الشجيرات التي زرعت بعد قلعها ونقلها مرة أخرى إلى قسم البستنة والغابات.

هل نحن بشر؟

وعن إجراء بلدية الموصل، عدّ الناشط المدني سعد الوزان، ما قامت به البلدية أو أي جهة مسؤولة عن هذا الفعل، "أمرا معيبا ومخجلا وإهانة" بحق أهل الموصل.

وتساءل الوزان خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "هل نحن بشر هل يحترمون كرامتنا؟ من المعيب أن يقوموا بهذا الفعل، هل يستكثرون علينا بعض الشجيرات والمساحات الخضراء في شوارعنا بعد كل ما عشناه من مآسي؟".

وأكد الناشط المدني، أنه وبعض زملائه يعتزمون "إعادة زراعة بعض الشجيرات في ذات الشوارع التي اقتلعوا منها الشجيرات" مردفا بالقول "الوفود ترى المساحات الخضرات، وبعدها نعود نحن إلى مشاهد الخراب والدمار".

أعذار واهية

أما أحمد النعيمي، فأشار إلى وجود "شوارع لم تؤهل منذ أربع سنوات، وشهدت التأهيل خلال يومين فإن كان لديهم شجيرات وورود لماذا لم تزرع في شوارع المدينة؟".

وتابع النعيمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "لو كانوا يريدون أن يعملوا بإخلاص لقاموا بتغيير الكثير، لكنهم خجلوا من البابا ولم يخجلوا من شعب ذاق الويلات طوال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة كشفت زيف الحجج التي كانوا يتحدثون بها سابقاً، ولم يعد أهالي الموصل يثقون بهم على الإطلاق، لأن الامكانيات موجودة لديهم، لكن لا يعملون بجدية".

قائممقام الموصل لا يدري

من جانبه، قال قائممقام الموصل إنه لا يدري بما حدث، قبل أن يؤكد أن هكذا تصرف يعد تصرفاً فرديا من مسؤول قسم الغابات في البلدية، وأن المحافظ شكل لجنة تحقيقية بحقه وسيتم إعادة الشجيرات.

مراسل شفق نيوز، زار اليوم مكان الشجيرات قرب الجسر العتيق، إلا أنه لم يجد أن شيئا قد تغير.

بدوره، أفاد مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، أن "محافظ نينوى وجه بمعاقبة وسحب يد مدير قسم الحدائق في بلدية الموصل، على خلفية رفع الشتلات مع انتهاء زيارة البابا".