زيادة رغم التحديات.. واسط تحصي إنتاج الحنطة لموسم 2025 وتعلن الاكتفاء الذاتي

شفق نيوز/ أعلن مدير زراعة محافظة واسط، أركان مريوش، يوم السبت، زيادة إنتاج محصول الحنطة لهذا الموسم بنسبة 20 بالمئة عن العام الماضي، وبينما أشار إلى وجود تحديات كبيرة رافقت عملية الحصاد والتسويق، أكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة على مستوى المحافظة والعراق عموماً.

وقال مريوش لوكالة شفق نيوز، إن "تسلم محصول الحنطة في محافظة واسط انتهى يوم أمس الجمعة، والكميات التي تم تسلمها بحدود 636 ألف طن لهذا الموسم، بزيادة تقريباً 20 بالمئة عن العام الماضي".

وأشار إلى أن "عملية الحصاد والتسويق لهذا الموسم رافقتها تحديات كبيرة، لكن بجهود الحكومة المحلية والدوائر المتخصصة تم تجاوز هذه التحديات وتسلم المحاصيل المنتجة بالمحافظة كافة، خلال فترة الحصاد التي استغرقت بحدود الشهر ونصف الشهر".

وعن هذه التحديات، يوضح مريوش أنها "تمثلت بامتلاء أغلب المواقع في المحافظة بمنتج العام الماضي، وحتى المناقلات التي أجرتها وزارة التجارة كانت قليلة قياسياً بالمنتج الموجود، لكن تم التغلب على هذه المشكلة عن طريق جهود محافظ واسط مع وزير التجارة بإجراء مناقلات عديدة وبالتالي تم استيعاب الكميات المنتجة بالمحافظة".

وأضاف، أن "سايلو الرصافة ببغداد تسلم من محافظة واسط بحدود 60 ألف طن، وما زال التسويق مستمراً لغاية اليوم، لأن محافظة بغداد لم تقفل السايلوات لحد الآن، وأيضاً لازالت وزارة الزراعة عن طريق شركة ما بين النهرين والشركة العراقية تقوم بتسلم البذور المنتجة بالمحافظة لغاية الآن".

وعن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة، يقول مريوش، إن "المحافظة يكفيها بحدود 130 ألف طن سنوياً كاستهلاك بالمحافظة بين بطاقة تموينية واستعمالات أخرى، أما الإنتاج فهو أضعاف ما يتم استهلاكه داخل المحافظة، كما أن أغلب المحافظات لديها إنتاج لهذا العام فضلاً عن إنتاج العام الماضي، وبالتالي الاكتفاء الذاتي متحقق على مستوى عموم العراق".