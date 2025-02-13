زيادة بمخصصات الخطورة لمنتسبي الكهرباء دون الحاجة لـ"خزينة الدولة"
شفق نيوز/ أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الخميس، قراراً تاريخياً بزيادة المخصصات المالية لمنتسبي الوزارة، دون إضافة أي أعباء مالية على خزينة الدولة.
وقال فاضل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الزيادات ستتحقق من خلال إعادة تدوير وتنظيم أبواب موازنة الوزارة، دون الحاجة إلى تخصيصات إضافية أو تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية جديدة".
وأوضح فاضل، أن "هذا القرار جاء بدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وهو يمثل نموذجاً في الإدارة المالية الرشيدة، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمنتسبين، وضبط الإنفاق الحكومي"، مشيراً إلى أن "طبيعة العمل في القطاع الكهربائي تتطلب تضحيات وجهوداً استثنائية من الملاكات الفنية والهندسية".
ولفت إلى أن "القرار تضمن حزمة شاملة من الزيادات في المخصصات المالية، بمنح الملاكات الفنية والحرفية العاملة في الصيانات وخطوط النقل زيادة بنسبة (25%) في مخصصاتهم، لتصل نسبتهم النهائية إلى (75%)، نظراً لطبيعة عملهم الخطرة في صيانة المحولات ومعالجة العوارض وتسلق الأبراج".
وشملت أيضاً، بحسب البيان، "منح قراء المقاييس (25%) مخصصات ممن يحققون جباية فعلية بنسبة (75%) ويتحمل مدير المبيعات تأييد ذلك وتدقق من قسم التدقيق والرقابة الداخلية".
وكذلك تضمنت "زيادة مخصصات الملاكات الإدارية والمالية والرقابية والمعلوماتية بنسبة (20%) بدلاً من (6%)، إضافة إلى (50%) لتصبح نسبتهم النهائية (70%)، تثميناً لدورهم المحوري في إدارة وتنظيم العمل المؤسسي".
وتضمنت "رفع مخصصات القانونيين العاملين في الأقسام القانونية بنسبة (15%) بدلاً عن (6%), ليصل إجمالي مخصصاتهم إلى (65%)، مع منح العاملين خارج المقرات الرئيسية زيادة بنسبة (10%)، تقديراً لمسؤولياتهم في حماية المصالح القانونية للوزارة".
وأكد الوزير، أن "هذا القرار يحقق هدفين مهمين, الأول هو دعم وتحفيز المنتسبين في ظل التحديات الراهنة، وتحسين ظروفهم المعيشية، والثاني هو الحفاظ على الانضباط المالي وترشيد النفقات من خلال إعادة توزيع الموارد المالية المتاحة بكفاءة عالية"، مبيناً أن "القرار يعكس رؤية الوزارة في تطوير القطاع الكهربائي وتعزيز خدماته للمواطنين".