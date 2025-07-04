زيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل لـ"دجلة" رغم تدني تدفقات تركيا

شفق نيوز – نينوى

أفاد مصدر فني في سد الموصل، يوم الجمعة، بأن الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة جرى رفعها إلى 350 مترًا مكعبًا في الثانية، فيما أشار إلى أن الواردات القادمة من تركيا شهدت زيادة طفيفة، لكنها ما تزال أقل من المعدلات التي نصّ عليها الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطلاقات المائية من سد الموصل باتجاه نهر دجلة تمّت زيادتها إلى 350 مترًا مكعبًا في الثانية، استنادًا إلى توجيهات صادرة من الجهات المختصة في بغداد".

وأوضح أن "الواردات القادمة من الجانب التركي شهدت تحسنًا طفيفًا خلال اليومين الماضيين، لكنها ما تزال دون المستوى المطلوب"، مبينًا أن "الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وتركيا ينصّ على أن تصل الواردات إلى 320 مترًا مكعبًا في الثانية باتجاه نهر دجلة عبر سد الموصل، و150 مترًا مكعبًا باتجاه نهر الفرات".

وأشار المصدر، إلى أن "الواردات الحالية إلى سد الموصل ما تزال دون هذا المستوى، لكن من المتوقع أن تشهد خلال الأيام المقبلة زيادة تدريجية في الإطلاقات، إذا ما تم الالتزام الكامل ببنود الاتفاق".

وكان المصدر ذاته، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، الأربعاء الماضي بأن الواردات من تركيا الى سد الموصل ما تزال ضمن المعدلات الطبيعية وأن اتفاق الزيادة بين العراق وتركيا لم يدخل حيز التنفيذ في حينها.