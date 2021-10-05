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زيادة الرحلات الجوية في مطار النجف بالتزامن مع زيارة مليونية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-05T11:37:07+0000
زيادة الرحلات الجوية في مطار النجف بالتزامن مع زيارة مليونية

شفق نيوز/ أعلن مطار النجف الدولي، اليوم الثلاثاء ،عن زيادة في عدد الرحلات الجوية في مطار النجف الدولي بالتزامن مع الزيارة المليونية بمناسبة وفاة الرسول محمد.

وقال مدير مطار النجف الدولي الكابتن احمد حكمت لوكالة شفق نيوز إن عدد الرحلات بلغ اليوم ٣٠ رحلة جوية، مبينا أن أغلب الوافدين هم من إيران ولبنان وبعض الدول الأخرى لإحياء ذكرى وفاة الرسول.

وأوضح أنه تم تبليغ الحملات الوافدة إلى الزيارة بأن مطار النجف سوف يغلق يوم التاسع من الشهر الجاري في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد والى يوم الحادي عشر حتى الساعة السادسة صباحاً ،بسبب الانتخابات البرلمانية في العراق يوم ١٠/١٠ .

ودعا حكمت الوافدين أخذ الاحتياط في إجراءات السفر.

ويحج مئات الآلاف من المسلمين الشيعة إلى مرقد الإمام علي بين أبي طالب في مدينة النجف لإحياء مناسبة وفاة الرسول محمد.

وابن أبي طالب أبن عم النبي وصهره ووالد سبطيه الإمام الحسن والحسين.

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