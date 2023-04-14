"زوّر تواقيع الحكومة كلها".. اعتقال مسؤول سابق بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسؤول سابق بديوان المحافظة قام باختلاق مشروع وهمي قيمته تتجاوز المليارين دينار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان" قوة امنية اعتقلت معاون المحافظ لشؤون المتابعة سابقاً (علي كاظم) ويعمل حاليا مسؤول مشاريع بلدية سوق الشيوخ، بتهمة قيامه بصنع مشروع وهمي وإحالته لأحد المقاولين بقيمة 2 مليار و500 مليون دينار عراقي".

وبين المصدر، أن "المسؤول المعتقل قام بتزوير كافة تواقيع اعضاء الحكومة بديوان المحافظة وكذلك قائممقام قضاء سوق الشيوخ".

واضاف المصدر، ان "العملية كشفها عرضياً المقاول الذي تمت احالة المشروع عليه، امام احد المسؤولين بديوان المحافظة".