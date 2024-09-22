زوج "ينحر" زوجته أمام طالباتها وأطفالهما في النجف وشابة تنهي حياتها ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الأحد، بأن زوجاً قام بـ"نحر" زوجته أمام طالباتها أثناء قيامها بتدريسهن في مركز المحافظة، فيما أقدمت شابة على إنهاء حياتها شرقي بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الزوج قام بنحر زوجته الثلاثينية بواسطة سكين أمام أطفالهما وأثناء قيامها بتدريس طالباتها اللاتي يتلقين دروساً خصوصية في منزلها الواقع في حي الميلاد وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "دوافع الجريمة هي خلافات عائلية بين الطرفين، حيث طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي بغداد، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بانتحار فتاة تولد 2002 بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش معلقة بمروحة السقف داخل منزلها في حي أور شرقي بغداد.

وأشار إلى أن المنتحرة "وبحسب ادعاء شقيقتها تركت ورقة مكتوب عليها باللغة الإنكليزية (أنا أقرر أعيش حياتي)"، مبيناً أن "قوة أمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث".