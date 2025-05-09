زوج يرتكب "مجزرة" بمنزل نسابته وينهي حياته جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بقيام زوج بارتكاب مجزرة داخل منزل عائلة زوجته (نسابته) وأنهى حياته بعدها ضمن محافظة ميسان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "زوجاً قتل زوجته وابن عمها وأصاب والدتها بجروح خطيرة ثم أنهى حياته داخل منزل (نسابته) بواسطة سلاح نوع (مسدس) بناحية على الشرقي شمالي محافظة ميسان".

وأوضح المصدر، أن "دوافع الجريمة بحسب المعلومات الاولية سببها عدم قبول الزوجة العودة مع زوجها بسبب مشكلة حصلت معهما سابقاً".