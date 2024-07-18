زوار عاشوراء أجروا نحو 100 مليون مكالمة و استهلكوا ثلاثة ملايين غيغا بايت عبر التواصل

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، يوم الخميس، عن أرقام قياسية في استخدام خدمات الهاتف النقال في مدينة كربلاء خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام، والتي شهدت إحياء ذكرى عاشوراء.

وبحسب المؤشرات الإحصائية التي أعلنها المؤيد في بيان اليوم، فقد بلغ عدد مستخدمي خدمات الهاتف النقال خلال المدة أعلاه 24،563 مليون مشترك، منهم 23،256 مليون مشترك محلي و1،306 مليون مشترك دولي.

كما أجرى زوار عاشوراء خلال هذه الفترة 95،536 مليون مكالمة هاتفية ناجحة، وتبادل المستخدمون 46،622 مليون رسالة قصيرة SMS.

وأشار رئيس هيئة الإعلام والاتصالات إلى أن مدينة كربلاء سجلت أيضاً ارتفاعاً كبيراً في حجم تناقل البيانات عبر شبكات الهاتف النقال، حيث بلغ إجمالي حجم البيانات المتناقلة 3576 تيرابايت.

وكان الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك بواقع 2,999 مليون غيغابايت مخصصاً لشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر تطبيق تيك توك القائمة بـ 841,080 ألف غيغابايت، تلاها فيسبوك بـ 846,344 ألف غيغابايت، ثم يوتيوب بـ 596,543 ألف غيغابايت، ثم انستغرام بـ 447,253 ألف غيغابايت، وأخيراً تيليغرام بـ 89,836 ألف غيغابايت.