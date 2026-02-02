أزمة وقود تُربك البصرة وتعيد مشاهد الطوابير أمام المحطات

شفق نيوز- البصرة

عادت مشاهد الزحام أمام محطات الوقود في البصرة إلى الواجهة خلال اليومين الماضيين، مع تسجيل توقف عدد من المحطات الحكومية والأهلية عن العمل، ما تسبب بإرباك حركة السير وارتفاع الطلب على مادة البنزين، في أزمة تتكرر بين فترة وأخرى وتلقي بظلالها على الحياة اليومية في المحافظة.

وكشفت رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، إيمان المالكي، لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع الـFCC لم يصل حتى الآن إلى مرحلة إنتاج البنزين المحسن، وهذا الأمر استند إلى تقارير رسمية واردة من الجهات المختصة في وزارة النفط، الأمر الذي يحدّ من قدرة السوق المحلية على امتصاص الطلب المتزايد على الوقود".

وأضافت أن "جزءاً من الأزمة يرتبط بعوامل لوجستية تتعلق بنقل المشتقات النفطية"، موضحةً أن "ارتفاع كلف النقل انعكس بشكل مباشر على كميات البنزين الواصلة إلى المحافظة، إلى جانب وجود قلق لدى بعض الجهات من إمكانية دخول البصرة مرحلة الإنتاج الواسع للبنزين المحسن فور تشغيل مشروع الـFCC بشكل فعلي".

وأكدت المالكي أن "المحافظة تتعرض لمحاولات متكررة لإرباك واقعها النفطي، إلا أن وعي الشارع البصري كفيل بإفشال أي أساليب تستهدف استقرارها أو حقوقها المشروعة".