أزمة وقود تضرب بلدية الموصل وتحذير من توقف أعمال الصيانة والنظافة

شفق نيوز- نينوى

كشفت مصادر في بلدية الموصل، اليوم الاربعاء، عن قيام شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة نينوى بتخفيض حصة البلدية من الوقود إلى 50%، استناداً إلى توجيهات صادرة من وزارة النفط.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن هذا التخفيض سيؤثر بشكل مباشر على عمل معامل الاسفلت وصيانة الطرق، فضلاً عن تقليص حركة عجلات جمع النفايات إلى النصف تقريباً، نتيجة عدم توفر الكميات الكافية من الوقود لتشغيلها بالشكل الطبيعي.

وأضافت أن نصف عجلات البلدية العاملة في شوارع الموصل قد تضطر إلى التوقف عن العمل، ما ينذر بتراجع مستوى النظافة العامة واحتمال تراكم النفايات في عدد من الأحياء، لاسيما مع اتساع الرقعة السكنية وكثافة العمل اليومي المطلوب من فرق البلدية.

وأشارت المصادر، إلى أن بلدية الموصل تواجه بالفعل ضغوطاً كبيرة في ظل متطلبات الإعمار وتوسّع الخدمات، معتبرة أن تقليص حصة الوقود في هذا التوقيت سيضاعف التحديات أمامها ويؤثر على قدرتها في الاستجابة لمطالب المواطنين.

كما دعت المصادر الجهات المعنية، إلى إعادة النظر في هذا القرار، بما يضمن استمرار عمل الدوائر الخدمية الحيوية وعدم تحميل المدينة تبعات نقص الوقود، خصوصاً مع دخول موسم الشتاء وازدياد الحاجة إلى الصيانة والنظافة العامة.