أزمة وقود تضرب الرمادي وتشل مولدات الكهرباء الأهلية

شفق نيوز/ تعيش مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، أزمة خانقة بسبب نقص مادة الكاز، حيث عجزت الحكومة المحلية عن توفير الكميات اللازمة لتشغيل المولدات الأهلية التي يعتمد عليها المواطنون لتأمين الكهرباء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذا النقص أدى إلى إعلان أصحاب المولدات الأهلية التوقف عن تشغيل مولداتهم احتجاجاً على عدم توفر الوقود، مما فاقم معاناة السكان.

وصرحت لجنة المولدات في المدينة، بأن قرار الإطفاء قد يمتد إلى خمس ساعات يومياً في حال استمرار الأزمة دون حلول.

وذكر مراسلنا، أن هذا التطور يأتي في ظل مطالبات بضرورة وضع حلول عاجلة لتوفير الوقود وضمان استمرارية خدمة الكهرباء للأهالي، وسط استياء متزايد من أداء الحكومة المحلية.