أزمة وقود "خانقة" تضرب ديالى وحكومتها تطالب بغداد بالتدخل

شفق نيوز/ طالبت محافظة ديالى، يوم الاحد، وزارة النفط بإنهاء الأزمة الخانقة للبنزين والنفط الأبيض وزيادة حصة المحافظة من المنتجات النفطية.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله احمد الحيالي، لوكالة شفق نيوز، ان "بعقوبة وسائر المدن الاخرى في ديالى تشهد ازمة خانقة بالمشتقات النفطية وخاصة البنزين، وهناك زحامات شديدة أمام محطات الوقود الحكومية واختناقات مرورية كبيرة اضرت بالمصالح الحياتية للمواطنين".

وبين انه "بحسب مديرية المنتجات النفطية في ديالى فإن أزمة البنزين والنفط الأبيض سببها قلة تجهيز المحافظة بالمنتجات بشكل كبير وانعدام تجهيز المحطات الاهلية بالبنزين والنفط الابيض".

وأشار الى "تنظيم وقفات احتجاجية ورفض واسعة من قبل أصحاب محطات الوقود الاهلية بسبب حجب حصصهم من المنتجات واقتصارها على صهريج او صهريجين من البنزين شهريا وصهريجاً واحداً أحيانا من النفط الأبيض".

وجدد الحيالي دعواته للجهات المعنية بالتدخل وتدارك ازمة الوقود بعد تفاقم أضرارها الجسيمة في ديالى وما خلفته من تبعات سلبية على الواقع الحياتي والمعيشي للسكان.

وتشهد ديالى منذ أيام عدة ازمة خانقة بالبنزين مع استمرار نقص النفط الأبيض منذ حلول الشتاء الجاري وسط تبريرات من الجهات المعنية بوجود مشاكل فنية خارج عن السيطرة.