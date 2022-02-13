سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أزمة وقود "خانقة" تضرب ديالى وحكومتها تطالب بغداد بالتدخل

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-13T09:12:06+0000
أزمة وقود "خانقة" تضرب ديالى وحكومتها تطالب بغداد بالتدخل

شفق نيوز/ طالبت محافظة ديالى، يوم الاحد، وزارة النفط بإنهاء الأزمة الخانقة للبنزين والنفط الأبيض وزيادة حصة المحافظة من المنتجات النفطية.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله احمد الحيالي، لوكالة شفق نيوز، ان "بعقوبة وسائر المدن الاخرى في ديالى تشهد ازمة خانقة بالمشتقات النفطية وخاصة البنزين، وهناك زحامات شديدة أمام محطات الوقود الحكومية واختناقات مرورية كبيرة اضرت بالمصالح الحياتية للمواطنين".

وبين انه "بحسب مديرية المنتجات النفطية في ديالى فإن أزمة البنزين والنفط الأبيض سببها قلة تجهيز المحافظة بالمنتجات بشكل كبير وانعدام تجهيز المحطات الاهلية بالبنزين والنفط الابيض".

وأشار الى "تنظيم وقفات احتجاجية ورفض واسعة من قبل أصحاب محطات الوقود الاهلية بسبب حجب حصصهم من المنتجات واقتصارها على صهريج او صهريجين من البنزين شهريا وصهريجاً واحداً أحيانا من النفط الأبيض".

وجدد الحيالي دعواته للجهات المعنية بالتدخل وتدارك ازمة الوقود بعد تفاقم أضرارها الجسيمة في  ديالى وما خلفته من تبعات سلبية على الواقع الحياتي والمعيشي للسكان.

وتشهد ديالى منذ أيام عدة ازمة خانقة بالبنزين مع استمرار نقص النفط الأبيض منذ حلول الشتاء الجاري وسط تبريرات من الجهات المعنية بوجود مشاكل فنية خارج عن السيطرة.

related

توضيح رسمي حول "أزمة وقود" في العراق

Date: 2021-09-22 10:57:22
توضيح رسمي حول "أزمة وقود" في العراق

محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

Date: 2021-03-12 18:21:26
محافظ ديالى: وزارة التربية قامت بهدم 179 مدرسة ولم تشرع ببنائها منذ 10 سنوات

التربية تحرم عدد من نواب ديالى من دعاية انتخابية "دسمة"

Date: 2021-08-08 10:49:23
التربية تحرم عدد من نواب ديالى من دعاية انتخابية "دسمة"

الأنبار تشكو أزمة وقود "مفاجئة".. ومسؤول يحدد أسبابها وموعد تجاوزها

Date: 2021-09-22 11:41:15
الأنبار تشكو أزمة وقود "مفاجئة".. ومسؤول يحدد أسبابها وموعد تجاوزها

اكثر من 50 قرية زراعية في ديالى تتطلع لعودة "سلة العراق" المعطلة منذ 7 سنوات

Date: 2021-03-14 08:38:04
اكثر من 50 قرية زراعية في ديالى تتطلع لعودة "سلة العراق" المعطلة منذ 7 سنوات

محافظة عراقية تطلق حملة تلقيح "مليون مواطن" ضد كورونا

Date: 2021-08-14 05:35:35
محافظة عراقية تطلق حملة تلقيح "مليون مواطن" ضد كورونا

خانقين تكشف اسباب ازمة الوقود الخانقة

Date: 2021-10-04 15:17:57
خانقين تكشف اسباب ازمة الوقود الخانقة

دجلة يعزز شريان بعقوبة بالماء الخام لإسعاف أكثر من 300 ألف نسمة

Date: 2021-04-05 08:08:07
دجلة يعزز شريان بعقوبة بالماء الخام لإسعاف أكثر من 300 ألف نسمة