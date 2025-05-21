أزمة نفسية تدفع بشابة إلى الانتحار جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الأربعاء، بأن شابة أقدمت على الانتحار بسبب أزمة نفسية تعاني منها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة في العشرينيات من عمرها، قامت بالانتحار شنقا بواسطة حبل علقته بحلقة المروحة السقفية داخل غرفتها في منزلها الواقع في قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأنهت حياتها".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث، وبحسب التحقيقات الأولية فإن سبب الانتحار أزمة نفسية حادة تعاني منها الشابة"، مشيراً إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.