أزمة إنسانية ومعاناة كبيرة.. شفق نيوز تدخل مراكز إيواء النازحين في لبنان (صور)

شفق نيوز/ مع تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان، تزداد أعداد النازحين بشكل يومي، الفارين من ضراوة المعارك والقصف من جنوب البلاد إلى بقية المناطق أو الدول المجاورة.

وبحسب وسائل إعلامية محلية لبنانية فإن عدد النازحين وصل إلى أكثر من 250 ألف شخص.

وفتحت السلطات لغاية الآن 572 مركز إيواء حيث بات 200 منها غير قادر على استقبال المزيد من النازحين.

وقال مصدر محلي لبناني لوكالة شفق نيوز، إن "مراكز الإيواء هي بالأصل جامعات ومعاهد ومدارس وغيرها من الأماكن التي تحتوي على غرف وقاعات كبيرة".

وأضاف "هناك أزمة نقص الأفرشة في مراكز الإيواء حيث أن المصانع المحلية غير قادرة على العمل بسبب الأحداث، إضافة إلى عدم التمكن من استيعاب التزايد الكبير في الطلب عليها".

وتابع "معاناة النازحين في هذه المراكز بدأت تلوح بالأفق بسبب عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لهم فيما تحاول منظمات إغاثية تدارك الوضع في الوقت الحالي من خلال تقديم مساعدات عاجلة".

والتقطت عدسة وكالة شفق نيوز صوراً خاصة للنازحين داخل مركز إيواء في منطقة بئر حسن غربي العاصمة اللبنانية بيروت والذي هو بالأصل مقر المعهد الفني التقني.

وتصاعدت الأحداث جنوب لبنان يوم الاثنين 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد أن شن الجيش الإسرائيلي هجمات صاروخية وغارات جوية استهدفت قيادات ومواقع لحزب الله اللبناني، ومن ثم توسعت لتطال منازل ومناطق سكنية وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ورد حزب الله بهجمات صاروخية ضربت أهدافاً في إسرائيلية عسكرية وشركات وغيرها، وتتواصل الهجمات المتبادلة لليوم الخامس على التوالي.

ودعت الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى وقف إطلاق النار والالتزام بالمعاهدات الدولية إلا أنها لم تلقى استجابة من إسرائيل وحزب الله.