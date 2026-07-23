أزمة مياه البصرة على طاولة البرلمان.. خطة حكومية وتخصيصات مالية مرتقبة

شفق نيوز- بغداد

بحثت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، أزمة المياه في محافظة البصرة، خلال استضافة وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة، إلى جانب مسؤولي وزارة الإعمار والإسكان، فيما أكدت العمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لإكمال مشاريع المياه.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "البصرة يفترض أن تغادر أزمة المياه منذ سنوات، لكن عدم وجود رؤية واضحة والتخصيصات المالية حال دون ذلك"، مبيناً أن الاستضافة شهدت مناقشة جميع الملفات المتعلقة بالأزمة.

وأضاف أن "وزير الموارد المائية كان واضحاً بشأن معالجة الأزمة"، مؤكداً أن "اللجنة المالية تضع ضمن أولوياتها إيجاد التخصيصات المالية والأموال اللازمة لإكمال مشاريع المياه في وقت قياسي".

وأشار عواد إلى أن "وزير الموارد المائية سيقدم خطة واضحة ومتكاملة إلى اللجنة خلال أسبوع".

من جانبه، قال وزير الموارد المائية مثنى التميمي، في تصريح لوسائل إعلام بينها شفق نيوز، إن "هناك اهتماماً استثنائياً بالكثير من القضايا، خصوصاً محافظة البصرة، التي تعد أكثر المحافظات العراقية معاناة من شحة المياه وتلوثها بنسب عالية".

وأضاف أن "الاستضافة ناقشت المشاريع الموجودة في البصرة، فضلاً عن مشاريع أخرى بهدف رصد الأموال اللازمة لها ضمن قانون الموازنة لعام 2027"، مبيناً أنه جرى كذلك التطرق إلى الاتفاقية العراقية التركية.

وتعاني محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، منذ سنوات من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه جعلتها في بعض الأحيان غير صالحة حتى للاستخدامات المنزلية بسبب موجة الجفاف الشديدة التي ضربت العراق.

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية الموارد المائية في البصرة، انخفاضاً ملحوظاً في التراكيز الملحية بمختلف مناطق المحافظة، مقارنة بقراءات العام الماضي.