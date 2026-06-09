أزمة مالية في زراعة ديالى.. موظفون يمولون الصيانة والدائرة عاجزة عن أبسط المستلزمات

ديالى- شفق نيوز

كشف مدير مديرية زراعة ديالى إياد ذياب، يوم الثلاثاء، عن أزمة مالية حادة تعاني منها المديرية منذ أكثر من عام، نتيجة عدم تسلم أي تخصيصات مالية منذ نهاية عام 2024، ما انعكس بشكل مباشر على سير العمل والخدمات المقدمة للقطاع الزراعي في المحافظة.

وقال ذياب، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية لم تتسلم أي تخصيصات مالية منذ تشرين الأول 2024، الأمر الذي تسبب بتراكم مشكلات كبيرة تتعلق بتشغيل الدائرة وتوفير مستلزمات العمل الأساسية، مبيناً أن الأزمة شملت جميع مفاصل العمل في المديرية التي تضم نحو 1700 موظف موزعين على 45 تشكيلاً.

وأضاف أن النقص الحاد في التمويل أدى إلى صعوبات كبيرة في توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات والسيارات الحكومية، فضلاً عن عدم القدرة على إجراء أعمال الصيانة الدورية للمركبات والأجهزة، مشيراً إلى أن بعض الموظفين اضطروا إلى تمويل أعمال الصيانة من أموالهم الخاصة لضمان استمرار العمل.

وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود عطّل عدداً من الأعمال الإدارية والفنية، فيما لجأت المديرية إلى حلول جزئية، بينها استخدام منظومات طاقة شمسية مقدمة من إحدى المنظمات لدعم بعض الأقسام الحيوية.

وأكد ذياب أن الأزمة وصلت إلى حدّ العجز عن توفير القرطاسية والاحتياجات المكتبية البسيطة، لافتاً إلى أن الموظفين يساهمون أحياناً بتوفير الأقلام والأوراق من مواردهم الشخصية، إلى جانب دعم محدود تقدمه منظمات محلية ودولية.

وأشار إلى أن المديرية تمتلك بعض الإيرادات من بدلات الإيجار والتعهدات والرسوم، إلا أنها تُحوّل مباشرة إلى وزارة المالية دون إعادة تخصيص جزء منها لتغطية احتياجات المديرية التشغيلية.

وحذر من أن استمرار الأزمة المالية يهدد قدرة المديرية على أداء مهامها وخدمة المزارعين، داعياً الجهات المعنية إلى توفير الدعم المالي العاجل لضمان استمرار العمل وتجاوز هذه الأزمة.