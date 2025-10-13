أزمة قلبية تنهي حياة مدير النجدة العراقي

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بوفاة مدير النجدة العام اللواء محمد الربيعي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأديته عمله.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الوفاة وقعت أثناء أداء الربيعي لمهامه الرسمية في وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد، دون تفاصيل إضافية.

بدورها، نعت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، اللواء محمد خالد رحيمة الربيعي مدير عام النجدة ومساعد وكيل شؤون الشرطة لشؤون النجدة، الذي توفي إثر سكتة قلبية أثناء أداء الواجب.

وقال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة اللواء محمد خالد رحيمة الربيعي، أحد القادة المخلصين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المواطنين والعمل الأمني والإنساني".