أزمة قلبية تنهي حياة التيكتوكر العراقي "سيد علي"

شفق نيوز - ديالى

توفي التيكتوكر العراقي الشهير "سيد علي"، صباح اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية ألمت به ولم تمهله طويلاً وذلك في محافظة ديالى.

والراحل في العقد الثالث من العمر، ينحدر من مناطق شمال شرق مدينة بعقوبة، وسبق أن استدعته لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية.

ويعد "سيد علي" من الشخصيات المشهورة بتقديم محتوى كوميدي مع اثنين من اقربائه على منصات التواصل الاجتماعي أبرزها "تيك توك"، فيما ينقسم متابعوه بين ناقد ومؤيد لما يقدمه من فيديوهات من بينها النوم في الطين وتقليد اصوات الحيوانات من أجل خلق محتوى كوميدي مضحك للجمهور.