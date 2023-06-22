"أزمة" في نهر الفرات

شفق نيوز/ كشفت مديرية بيئة المثنى، اليوم الخميس، عن ارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات، فيما بينت أن المياه لم تعد صالحة للاستهلاك البشري.

وقال مدير المديرية يوسف سوادي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أرقام الرصد البيئي لدى المديرية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بملوحة نهر الفرات وخاصة بمياه الاسالة الواصلة للمنازل السكنية"، لافتا إلى انها "لم تعد صالحة للاستهلاك البشري".

وأضاف سوادي أن "أزمة المياه في المحافظة تفاقمت خلال السنوات الاربع الأخيرة، دون وضع اي حلول لها"، مؤكداً أن "الحال الذي اوصل مياه نهر الفرات لهذا الوضع السيء في المحافظة، يعود لعدم وصول الحصة المائية للمحافظة بشكل جيد نتيجة تجاوز محافظتي الديوانية والنجف عليها، فضلا عن الاستمرار برمي المخلفات في النهر دون اي رادع حكومي".

وبين سوادي، ان" المواطن السماوي انعدمت ثقته بمياه نهر الفرات، نتيجة التلوث الكبير الذي أصابها وبات يعتمد بشكل كلي على مياه (RO) "، موضحاً أن" التقارير التي نطلع عليها بين الحين والآخر تشير الى تسجيل ارتفاع بالاصابات المرضية كـمرض (الاسهال) نتيجة تلوث المياه".

وكان وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله أبرم، في 13 حزيران 2023، عقداً مع ائتلاف شركتي "هايدرونوفا" الإيطالية و"الكونكورد" الأردنية لتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق ذات الأُفق التخطيطي الممتد لغاية 2035.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شخّص، 28 آيار 2023، خللاً واضحاً في إدارة ملف المياه، فيما أكد على اقتصار تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي على الفلاحين الذين يعتمدون طرق الري الحديثة.

ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة مياه حادة بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة وتفاقمت بشكل خطير خلال العام الحالي حيث انخفضت مناسيب المياه في الأنهر والسدود المائية إلى مستويات غير مسبوقة.