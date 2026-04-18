أزمة غاز الطبخ.. نزول ميداني وحوافز للجوالين ونافذة خاصة للمطاعم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، توجيه فرق التفتيش والهيئات المختصة بالنزول الميداني لمرافقة الباعة الجوالين إلى المناطق السكنية، ضمن إجراءات تنظيم تجهيز المواطنين بمادة غاز الطبخ ومعالجة أزمة الشح في الأسواق.

وقالت الشركة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرها العام حسين طالب عبود ترأس اجتماعاً مشتركاً مع وفد من شركة تعبئة وخدمات الغاز، لبحث آلية تجهيز المواطنين وضمان حصصهم خلال المرحلة الحالية.

وأضافت أن الاجتماع شدد على إلزام الوكلاء الجوالين بالعمل وفق التطبيق الإلكتروني، مع اعتماد حوافز تمنح الملتزمين منهم مساحة توزيع أكبر.

وأكدت الشركة إمكانية التسجيل على البطاقة الإلكترونية لغاز الطبخ باستخدام الرقم العائلي للبطاقة الوطنية الموحدة، داعية المواطنين الذين لم يسجلوا سابقاً بسبب عدم امتلاك بطاقة تموينية إلى إكمال التسجيل وفق هذه الآلية.

وبشأن أصحاب المطاعم، أوضحت الشركة أنه جرى التأكيد على استخدام النافذة الخاصة بهم ضمن البطاقة الوقودية المعتمدة لغاز الطبخ.

كما تقرر، بحسب البيان، إحالة تجهيز الوحدات العسكرية إلى معامل شركة تعبئة الغاز مباشرة، إلى جانب تمديد ساعات عمل معامل الغاز الحكومية لاستيعاب الطلب المتزايد.

وتشهد مناطق عدة في عموم العراق منذ أيام شحاً في تجهيز مادة غاز الطبخ وارتفاعاً بأسعار الأسطوانات، ما دفع وزارة النفط إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز الإمدادات عبر الاستيراد وتنظيم التوزيع.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الوضع ما يزال تحت السيطرة، فيما يُعزى التراجع إلى انخفاض الإنتاج المحلي واضطرابات إقليمية أثرت على تجهيز المادة.