أزمة سكن.. الرمادي تبحث تمليك الأراضي الزراعية

شفق نيوز/ في سعي لمعالجة أزمة السكن المستمرة في الرمادي، عقد صادق جميل، قائمقام قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المتخصصة بتمليك الأراضي الزراعية وتحويل جنسها إلى سكني.

وذكر بيان رسمي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن عدد الطلبات المقدمة لتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بلغ 12,292 طلبًا، مما يعكس الطلب المتزايد على الأراضي السكنية نتيجة الضغط السكاني وغياب حلول فعّالة لأزمة السكن.

ويطالب سكان قضاء الرمادي بتوفير حلول جذرية ومستدامة لمعالجة أزمة السكن، في ظل النمو السكاني المتسارع وضعف البنية التحتية لقطاع الإسكان في المدينة.