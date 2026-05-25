أزمة أراضٍ "متنازع عليها" تشتد في بغداد

شفق نيوز- بغداد

طالب سكان محليون في بغداد، يوم الاثنين، بضرورة تدخل الجهات المعنية لمعالجة ملف الأراضي المتجاوز عليها ضمن منطقة حي دجلة في الدورة، جنوب العاصمة، والتي تخص منتسبي "الفرقة الخاصة" و"الرئاسات الثلاث" والموزعة منذ عام 2014، مع استمرار البناء والسكن العشوائي داخل المنطقة.

وقال السكان، لوكالة شفق نيوز، إن أصحاب الأراضي الأصلية، ممن يمتلكون سندات رسمية وأصولية، يؤكدون أن العديد من المتجاوزين لا تنطبق عليهم صفة المحتاجين للسكن، إذ إن بعضهم يمتلكون سيارات حديثة ومن خارج محافظة بغداد، فضلاً عن قيامهم – بحسب حديث أصحاب الأراضي – بتهديد مالكي الأراضي الأصليين ومنعهم من الدخول إلى أملاكهم القانونية، وسط تساؤلات عن مصدر النفوذ والقوة التي تمنحهم القدرة على تحدي قرارات الدولة والجهات المختصة.

وأضاف السكان أن أصحاب الأراضي يشيرون إلى أن حملات إزالة التجاوزات، كلما انطلقت، تظهر بالمقابل عبر وسائل الإعلام روايات تصف المتجاوزين بأنهم تعرضوا للإزالة والتهجير، في حين يؤكد أصحاب السندات الرسمية أن القضية تتعلق بأملاك تعود للدولة ولمواطنين يمتلكون حقوقاً قانونية مثبتة.

وتابعوا أن أصحاب هذه الأراضي هم من ضباط الفرقة الخاصة الذين ضحوا بدمائهم من أجل هذا البلد، ومن بينهم عوائل شهداء لا يمتلكون أي سكن، ورغم ذلك ما زالوا محرومين من استلام أراضيهم أو الاستفادة منها بسبب استمرار التجاوزات.

وأشار السكان إلى أن أصحاب الأراضي يعتزمون الخروج يوم غد في تظاهرة للمطالبة باسترجاع أراضيهم وحقوقهم القانونية، داعين الجهات المختصة إلى التدخل وحسم هذا الملف وفق القانون والعدالة.

وأكدوا أن الحاجة إلى السكن لا يمكن أن تكون مبرراً للتجاوز على أملاك الدولة أو ممتلكات المواطنين، لأن ذلك يفتح الباب أمام الفوضى والتجاوز على الحقوق العامة والخاصة، ويقوض هيبة القانون وتطبيقه العادل على الجميع.