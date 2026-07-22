أزمة خانقة في نينوى.. أدوية السرطان على حافة النفاد والتمويل يهدد المرضى

شفق نيوز- نينوى

كشف مدير عام صحة نينوى، دلشاد علي، يوم الأربعاء، عن وجود أزمة حادة تضرب القطاع الصحي في المحافظة، خاصة في أدوية السرطان، جراء توقف حركة الاستيراد وضعف التمويل الحكومي.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "الأحداث الأخيرة وما رافقها من إغلاق للمنافذ الحدودية والمطارات أدت إلى تعليق شركة (كيماديا) لتعاقداتها وتوقف شحنات أدوية مهمة"، مشيراً إلى أن "الشركة بدأت مؤخراً باستئناف جزء بسيط منها".

وأضاف أن "المشكلة الأكبر تكمن في شلل التمويل المالي للأدوية البيولوجية والسرطانية التي تعتمد كلياً على التخصيصات الوزارية"، مبيناً أن دائرته "صُدمت بأن آخر تمويل شهري وصل لبرنامج الأورام السرطانية لم يتجاوز 3 ملايين دينار فقط، وهو مبلغ لا يغطي سعر إبرة واحدة لمستشفى الأورام والمستشفيات المرتبطة بها كـ(الحيان) و(ابن سينا)".

وأكد مدير الصحة، أن "إدارة الصحة تطالب شهرياً باستحقاقاتها المالية كاملة دون جدوى، حارمةً مئات المرضى من علاجاتهم الأساسية".

وتواجه المؤسسات الصحية في العراق وإقليم كوردستان نقصاً حاداً في أدوية السرطان، مما يجبر المرضى على شراء العلاجات من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة، حيث تعزو السلطات الصحية هذا النقص إلى تحديات في الموازنة ونقص التجهيزات في مراكز الأورام.

وبحسب المعايير الدولية، فإن من مجموع 100 الف شخص يتم تشخيص 191 شخصاً مصاباً بالسرطان.