أزمة حفل محمد رمضان تتفاعل.. محتجون ورصاص حي أمام "سندباد لاند"

شفق نيوز / أطلقت قوات الأمن العراقية، يوم الخميس، الرصاص الحي في الفضاء، لإبعاد المحتجين من مكان التظاهر أمام مدينة "سندباد لاند" شرقي العاصمة بغداد.

وأظهرت مشاهد مصورة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، قوات الأمن وهي تطلق الرصاص الحي في الفضاء، في محاولة لإبعاد المحتجين وتفريقهم من أمام "سندباد لاند" في بغداد.

ويحتج العشرات من المواطنين منذ صباح يوم الخميس، أمام مدينة العاب "سندباد لاند" رافعين لافتات تعبر عن رفضهم لحفلات الغناء التي تقام في المدينة، وآخرها حفل الفنان المصري محمد رمضان، فيما تضمنت لافتات أخرى عبارات تحذر من تكرار إقامة الحفلات الغنائية، ووصفت مقيمي هذه الحفلات بـ"أنصار الشيطان".

وكان رجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي، قد انتقد الحفلات التي تقام في مدينة بغداد، وأطلق عبارات على الفنان المصري محمد رمضان وصفت بالعنصرية، الأمر الذي دفع برمضان للرد على الإبراهيمي.

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات قام بها ناشطون عراقيون نددوا بتصريحات الإبراهيمي، فيما يحاول أنصار رجل الدين العراقي تبرير تصريحاته والدفاع عنها.

وعلى إثر ما تقدم، أعلن مجلس إدارة مدينة "سندباد لاند"، بوقت سابق من اليوم، أنه يدرس تأجيل الاحتفالات التي تتزامن مع موسم إحياء المناسبات الدينية، لافتة إلى أن الحفل الذي تقيمه في الأيام الاعتيادية، أنما هو لغرض تقديم صورة سلام ومحبة للشعب العراقي، بالإضافة إلى الترفيه والثقافة والفن والآداب.