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أزمة "ثقيلة" تؤرق الموصل مجدداً (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-16T13:19:00+0000
أزمة "ثقيلة" تؤرق الموصل مجدداً (صور)

شفق نيوز / طفت أزمة الوقود على الساحة مجدداً في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وذلك بعد أقل من شهر على زيادة حصة المحافظة لنحو مليوني لتر.

واليوم الجمعة، رصدت كاميرا وكالة شفق نيوز، طوابير مركبات تقف لساعات من أجل التزود بالوقود، فيما لم يوضح مدير المشتقات النفطية في نينوى، معاذ النعيمي، سبب الأزمة الجديدة حتى الآن، رغم محاولات الوكالة التواصل معه.

أما الشارع الموصلي، فاتهم مديرية المشتقات النفطية بـ"التقصير"، إذ ابلغ سائقو المركبات وكالة شفق نيوز، أن "الحصة تكفي المحافظة لولا وجود عمليات تهريب إلى مدن أخرى، وبيعه في السوق السوداء".

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