أزمة تمويل تعطل تسليم شقق بسماية.. ودعوات لاستئناف قروض الرافدين

شفق نيوز- بغداد

أدى استمرار توقف مصرف الرافدين عن منح قروض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية إلى تعليق معاملات مئات المواطنين، رغم استكمالهم جميع الإجراءات المطلوبة، بسبب عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لتمويل القروض.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز إن عدداً كبيراً من المتقدمين لشراء شقق في مجمع بسماية أنجزوا المتطلبات الرسمية كافة، إلا أن معاملاتهم ما تزال معلقة بانتظار استئناف التمويل، رغم جاهزية الوحدات السكنية للتسليم.

وأوضح أن "مصرف الرافدين أوقف إصدار عقود القروض الخاصة بشراء الوحدات السكنية نتيجة نقص التخصيصات والسيولة المالية، الأمر الذي تسبب بتأخير استلام المواطنين لشققهم وتعطيل إكمال إجراءات الشراء".

وأضاف المصدر، أن "استمرار توقف منح القروض ينعكس بصورة مباشرة على المستفيدين الذين ينتظرون استكمال معاملاتهم"، داعياً إلى "إيجاد حلول عاجلة لتوفير التمويل اللازم واستئناف النشاط الائتماني للمصرف".

من جانبهم، طالب عدد من المواطنين الحكومة والجهات المعنية وأعضاء مجلس النواب بالتدخل العاجل لتوفير التخصيصات المالية لمصرف الرافدين، وإعادة إطلاق قروض شراء الوحدات السكنية في مجمع بسماية، بما يسهم في إنهاء معاناة المتقدمين وتمكينهم من استلام شققهم.

وكان عدد من مراجعي مجمع بسماية السكني، عبروا في أيار/ مايو الماضي عن استيائهم من بطء إجراءات ترويج معاملات تخصيص شقق لهم في المجمع، بسبب ما أسموه شرط "التخصيص"، الذي عدوه "ابتزازا تحت غطاء قانوني" ولا أساس له في عقد شراء الشقق، بل هو إجراء "ابتدعته" هيئة الاستثمار لاستحصال مبلغ إضافي من المواطن غير ثمن الشقة.

وفي مطلع العام الحالي، كشفت وثائق رسمية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، عن ملفات فساد وهدر للمال العام في مصرف "الرافدين" الحكومي بمبالغ تُقدّر بأكثر من 14 مليار دينار عراقي تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية، بينها تتعلق بأقساط مجمع بسماية.