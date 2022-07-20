سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أزمة انقطاع الكهرباء تنتقل لمحافظة واسط

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-20T10:47:35+0000
أزمة انقطاع الكهرباء تنتقل لمحافظة واسط

شفق نيوز/ أعلنت مديرية توزيع كهرباء واسط، يوم الأربعاء، عن انقطاع في التيار الكهربائي بسبب عارض فني.

وذكرت المديرية في بيان، أن سبب الإطفاء ناتج عن توقف محطة إنتاج الزبيدية بالكامل جراء عارض فني، مما أثر على انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر محلي في محافظة ذي قار، وكالة شفق نيوز، أن حادثاً فنياً على جميع خطوط (132 ك ف) ما عدا خطوط (AT 10) في العمل تسبب بانطفاء محطات الناصرية (المركبة والحرارية) ومحطة جنوب الناصرية وخطوط الرميلة وخطوط الخضر.

وتسبب هذا العطل بانقطاع الكهرباء أيضا عن محافظة البصرة وميسان.

ويأتي الانقطاع في وقت تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية

related

نقابة معلمي واسط تفند رواية الطالبة حوراء: خرجت سليمة من المدرسة

Date: 2021-11-15 07:46:01
نقابة معلمي واسط تفند رواية الطالبة حوراء: خرجت سليمة من المدرسة

بالصور.. محتجون غاضبون يغلقون المشافي الاهلية في ذي قار

Date: 2021-07-13 05:57:54
بالصور.. محتجون غاضبون يغلقون المشافي الاهلية في ذي قار

وفاة ضابط رفيع في شرطة الطاقة بفيروس كورونا

Date: 2020-06-03 22:37:28
وفاة ضابط رفيع في شرطة الطاقة بفيروس كورونا

ذي قار.. جهات سياسية تعطل إطلاق 15 مليار دينار لإنعاش الكهرباء

Date: 2022-07-13 20:37:39
ذي قار.. جهات سياسية تعطل إطلاق 15 مليار دينار لإنعاش الكهرباء

إصابة قائد امني عراقي بفيروس كورونا

Date: 2020-07-17 12:58:49
إصابة قائد امني عراقي بفيروس كورونا

الضباب يتسبب بتعليق الرحلات الجوية الى البصرة

Date: 2022-01-13 06:57:06
الضباب يتسبب بتعليق الرحلات الجوية الى البصرة

للمرة الأولى في تاريخ العراق.. الناصرية تتجه لزراعة "القلب"

Date: 2021-12-03 12:31:44
للمرة الأولى في تاريخ العراق.. الناصرية تتجه لزراعة "القلب"

موظفو كهرباء ذي قار يهددون بقطع الطاقة عن المحافظة

Date: 2021-02-01 08:25:31
موظفو كهرباء ذي قار يهددون بقطع الطاقة عن المحافظة