أزمة انقطاع الكهرباء تنتقل لمحافظة واسط

شفق نيوز/ أعلنت مديرية توزيع كهرباء واسط، يوم الأربعاء، عن انقطاع في التيار الكهربائي بسبب عارض فني.

وذكرت المديرية في بيان، أن سبب الإطفاء ناتج عن توقف محطة إنتاج الزبيدية بالكامل جراء عارض فني، مما أثر على انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر محلي في محافظة ذي قار، وكالة شفق نيوز، أن حادثاً فنياً على جميع خطوط (132 ك ف) ما عدا خطوط (AT 10) في العمل تسبب بانطفاء محطات الناصرية (المركبة والحرارية) ومحطة جنوب الناصرية وخطوط الرميلة وخطوط الخضر.

وتسبب هذا العطل بانقطاع الكهرباء أيضا عن محافظة البصرة وميسان.

ويأتي الانقطاع في وقت تسجل درجات الحرارة مستويات قياسية