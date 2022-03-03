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أزمة الوقود في نينوى تتوسع لتضرب الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-03T12:41:42+0000
أزمة الوقود في نينوى تتوسع لتضرب الكهرباء

شفق نيوز/ كشف الناطق الرسمي باسم محافظة نينوى رعد العباسي، يوم الخميس، أن معدل تشغيل المولدات الكهربائية وصل إلى قرابة 400 ساعة في الشهر، بسبب قلة حصة المولدات من الوقود.

وقال العباسي، وهو أيضاً معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ نينوى نجم الجبوري وجه كتاباً الى وزارة النفط من اجل زيادة حصة المحافظة من مادة زيت الغاز (الكاز) من ١٥ الى ٢٠ لترا لكل (KVA) للمولدات".

وبين العباسي ان "الكمية المجهزة للمولدات حاليا تكفي للتشغيل لمدة ٨٠ ساعة شهرياً فقط، والتشغيل الفعلي للمولدات بلغ بحدود ٤٠٠ ساعة مما ادى الى ارتفاع سعر الامبير لهذا الشهر".

يشار إلى أن محافظة نينوى تعاني من أزمة في الوقود منذ عدة سنوات حيث تقف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بالإضافة إلى شح باقي المنتجات النفطية.

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