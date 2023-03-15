"أزمة المياه".. مركز حقوقي عراقي يدعو إلى تغريم تركيا مليارات الدولارات ويقترح الاستمطار

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الاربعاء، ان ازمة المياه المستمرة في البلاد ادت الى كوارث انسانية وبيئية والحقت خسائر تقدر بالمليارات يوميا.

وقال الغراوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن أزمة المياه ادت الى مشاكل الجفاف والتصحر وارتفاع العواصف الترابية واثرت على نسبة الأراضي المزروعة والتي تعتمد على المياه بشكل رئيسي وادت الى نزوح الاف العوائل وأثرت على المناخ والبيئة وهددت الاهوار والبحيرات الطبيعية بالجفاف.

وطالب الغراوي، الحكومة بتقديم شكوى الى مجلس الامن حول الانتهاكات الحاصلة من تركيا بسبب الاستخدام الجائر للسدود ومنع تدفق المياه للعراق ومخالفتها القوانين الدولية الخاصة بالمياه ومطالبتها بتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت العراق ومواطنيه والتي تقدر بمليارات الدولارات بسبب أزمة المياه.

واضاف ان تطبيق الاستمطار الصناعي سيكون أحد الحلول العاجلة لسد النقص الحاصل بسبب أزمة المياه وقلة الأمطار التي يعيشها العراق في الفترة الاخيرة و سيساهم في تحسين المناخ وتقليل درجات الحرارة في الصيف وسيؤدي الى استثمار كم هائل من الأراضي في الزراعة وينعش الاهوار والبحيرات ويساهم بشكل كبير بتعزيز الخزين المائي.

كما طالب الغراوي، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الهيئة الوطنية للاستمطار الصناعي وتطبيقه بشكل فوري لمعالجة ازمة المياه والاطلاع على التجارب الحاصلة في الامارات وعمان والاردن التي طبقت الاستمطار الصناعي بعد ان استعانت بكبرى الشركات العالمية لتنفيذه .