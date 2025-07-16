أزمة المياه.. حقوق الإنسان بالبصرة: صرفت أموال طائلة في غير محلها

شفق نيوز- البصرة

أكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، يوم الأربعاء، أن ما يجري في المحافظة أكبر انتهاك لمنظومة الحق في الحياة، مشيراً إلى أن قضية المياه تمس حياة كل البصريين.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي لوكالة شفق نيوز ، إن "ما يحدث في البصرة هو أكبر انتهاك لمنظومة الحق في الحياة، في ظل وجود عشرات الحلول الميسّرة والأموال الطائلة التي لم تُستخدم كما ينبغي".

وأضاف أن "المكتب يدعم بقوة كل حراك مدني في محافظة البصرة يسعى للمطالبة بالحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حق الحصول على الماء"، مشيراً إلى أن "كارثة المياه تمس كرامة الإنسان وحقه في العيش كبشر".

كما أعرب عن استغرابه من "عدم عقد مجلس محافظة البصرة جلسة جادة ومفتوحة لبحث هذه الكارثة"، داعياً المجلس إلى "اتخاذ إجراءات تتلائم مع النص الدستوري لتشكيله، وعدم الاكتفاء بقرارات لا تلامس ملف الكارثة الكبيرة".

وطالب المجلس بـ"اتخاذ قرارات مصيرية تعكس موقفًا واضحًا من هذه الأزمة، ليسجل التاريخ ذلك"، محذرًا من "محاولات تصغير وتصفير الأزمة فإن البصرة تمر بأزمة حقيقية".

وكشف مرصد "العراق الأخضر" للبيئة، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن التلوث الحاصل في مياه محافظة البصرة هو الاقسى على مدى العقود الماضية، مؤكداً انه يصل الى المنازل محملاً بالشوائب والديدان والطحالب.

وتشهد محافظة البصرة أزمة مائية خانقة تهدد أمنها الغذائي وواقعها البيئي، في ظل انخفاض كميات المياه العذبة الواصلة إليها من المحافظات الوسطى، وتصاعد وتيرة الملوحة القادمة من شط العرب.